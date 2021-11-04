Один человек погиб и двое доставлены в больницу в результате ДТП в Великоустюгском районе

04.11.2021 [Происшествия]

Один человек погиб и один доставлен в больницу в результате ДТП, которое произошло в Великоустюгском районе Вологодской области 4 ноября около 11:00 на 333 километре автодороги «Чекшино-Котлас-Курилово».

– По предварительной версии, мужчина (данные устанавливаются), управляя автомобилем «Хендай Акцент», двигаясь со стороны Вологды в сторону Великого Устюга, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено Дастер», – сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В результате столкновения погиб водитель «Хендай Акцент», а 51-летний водитель «Рено Дастер»  и его 34-летняя пассажирка доставлены в медучреждение. 

На месте аварии работают наряды ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В настоящее время движение транспорта на этом участке дороги затруднено.

Тэги: ДТП, погибли люди

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