Две новые спортплощадки появились в Вологде и в Молочном

04.11.2021 [Общество]

Две новые спортивные площадки для занятий стритворкаутом появились в Вологде: на стадионе «Буревестник» по адресу Ленинградская, 5 и на улице Мира, 7а в Молочном. Строительство этих спортивных объектов профинансировал бюджет области. 

– Площадка на ул. Ленинградская, 5 предназначена как для студентов Вологодского госуниверситета, так и для учеников школы №10. Также заниматься здесь могут все желающие жители микрорайона. Спортивное сооружение может помочь в подготовке спортсменов для сдачи норм ГТО, а также в поддержании общей физической формы. По такому же принципу сформирована и площадка в селе Молочном. Наполнение площадок для воркаута предварительно обсуждалось со спортсменами, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Также сообщается, что на строительство воркаут-площадок в Вологде было выделено более 3 млн рублей по областной программе «Развитие физической культуры и спорта». Также более 100 млн рублей из бюджета области направлено на строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов) в разных районах Вологды. 

Сейчас открыты площадки на пришкольных территориях, заканчивается строительство дворовых ФОКОТов в мкр ПЗ, на Новгородской, 37, Псковской, 9, Сокольской, 8 (в мкр Прилуки) и на Шмидта, 3 (в селе Молочном).
 

Тэги: спортивные площадки, физкультура, воркаут

ТОП НЕДЕЛИ

Вологжанка пыталась увести к себе домой двоих детей в районе школы №42
Череповчанка взыскала с автосалона больше 2,6 млн рублей за машину без полного привода и подогрева сидений
Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%
С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов
Под Вологдой работник фермы убил коллегу во время застолья
В ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» в Вологодскую область не ожидается
В Вологде 14-летний подросток задержал магазинного вора
Жителя Сокола будут судить за ДТП с четырьмя погибшими
Минздрав рекомендует использовать вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова не может подтвердить наличие высшего образования

Похожие новости

В Бабаево реконструируют лыжероллерную трассу на Каменной горе

Работы должны быть завершены до 15 июля

1453
0

Пять многофункциональных спорплощадок обещают построить в Вологде в 2020 году

Новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ) планируют построить в Вологде на территориях школ №№ 12, 16 и 31, а также по адресам: ул. Новгородская, 37 и ГПЗ-23, 20

2587
1

В Вожеге к августу обещают построить универсальную площадку для занятий спортом

На ней можно будет играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, а зимой коробка будет заливаться льдом для занятий хоккеистов и фигуристов

2370
1

В Кадуе открыли новый межшкольный стадион

На улице Спортивной теперь располагается хоккейный корт, поле для игры в мини-футбол,  площадки для игры в волейбол и в бадминтон

2083
0

Универсальную спортивную площадку построят в Молочном

Летом на ней можно будет играть в баскетбол и волейбол, а зимой – в хоккей

1675
0

Многофункциональную спортивную площадку откроют в Лосте

Она делится на спортивную, детскую и парковую зоны, общая площадь - 3700 квадратных метров

1734
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Рекорд заболевших коронавирусом в Вологодской области с начала пандемии: 383 новых случая за сутки
Две новые спортплощадки появились в Вологде и в Молочном
Журнал The Lancet сообщил об эффективности вакцины «Спутник Лайт»
Мужчина погиб в пожаре в Соколе
Пробы воды из реки Евковки показали превышения предельно допустимых значений по нескольким показателям
Пожар произошёл ночью на 4-м этаже девятиэтажного дома в Череповце
В Вологодской области переписали больше половины населения
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

1680
0
03.11.2021 [БлогоVO]

Это кладбище N-1 Череповца, где находится мемориал памяти защитникам Отечества. Последний раз серьезный порядок там наводился четверть века назад

352
0
03.11.2021 [Обзор Прессы]

Гриша из Белозерска поет с оркестром великого Гергиева

376
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика