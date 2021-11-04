Две новые спортплощадки появились в Вологде и в Молочном

Две новые спортивные площадки для занятий стритворкаутом появились в Вологде: на стадионе «Буревестник» по адресу Ленинградская, 5 и на улице Мира, 7а в Молочном. Строительство этих спортивных объектов профинансировал бюджет области.

– Площадка на ул. Ленинградская, 5 предназначена как для студентов Вологодского госуниверситета, так и для учеников школы №10. Также заниматься здесь могут все желающие жители микрорайона. Спортивное сооружение может помочь в подготовке спортсменов для сдачи норм ГТО, а также в поддержании общей физической формы. По такому же принципу сформирована и площадка в селе Молочном. Наполнение площадок для воркаута предварительно обсуждалось со спортсменами, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Также сообщается, что на строительство воркаут-площадок в Вологде было выделено более 3 млн рублей по областной программе «Развитие физической культуры и спорта». Также более 100 млн рублей из бюджета области направлено на строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов) в разных районах Вологды.

Сейчас открыты площадки на пришкольных территориях, заканчивается строительство дворовых ФОКОТов в мкр ПЗ, на Новгородской, 37, Псковской, 9, Сокольской, 8 (в мкр Прилуки) и на Шмидта, 3 (в селе Молочном).

