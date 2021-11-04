Пожар произошёл ночью на 4-м этаже девятиэтажного дома в Череповце

Пожар произошёл на 4-м этаже девятиэтажного дома в Череповце 4 ноября. По среди ночи всем жильцам пришлось покинуть квартиры.

– Сегодня в 02 часа 25 минут поступило сообщение о пожаре в подъезде по адресу: Череповец, улица Маяковского, 13, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. – Спасено 15 человек – выведены из квартир с помощью спасательного устройства. Эвакуированы 25 человек – самостоятельно вышли из подъезда.

Площадь пожара составила 26 квадратных метров. В одной из квартир сгорели диван и три деревянные тумбочки. Огнем повреждены: внутренняя отделка подъезда, шахта сети коммуникаций с 4 по 8 этажи, закопчена внутренняя отделка подъезда с 4 по 8 этаж.

Предположительная причина возгорания – поджог либо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В ликвидации пожара были задействованы 7 единиц техники и 21 человек личного состава.

