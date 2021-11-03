В Вологодской области переписали больше половины населения

В Вологодской области во Всероссийской переписи населения приняло участие уже более 600 тысяч жителей. Это больше половины населения региона.

«1 ноября мы перешли экватор Всероссийской переписи населения. С 15 октября по сегодняшний день в области переписано почти 600 тысяч человек. Каждый третий переписной лист заполнен вологжанами на портале госуслуг. Мы понимаем, что пользователей этого ресурса значительно больше, а пользователи интернета — это порядка 80% трудоспособного населения области. Поэтому считаю, что этот ресурс до конца не использован», — говорит руководитель Вологдастата Татьяна Болукова.

В регионе работает 2,5 тысячи переписчиков-контролеров. По всей области открыты 350 стационарных переписных участков, на которых каждый желающий может поучаствовать в переписи. Переписывать население будут и в нерабочие дни.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно на портале госуслуг.