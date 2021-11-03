Следственный комитет начал проверку по факту пожара в «Доме Казанкова» в Великом Устюге

В Великом Устюге Вологодской области следователи устанавливают обстоятельства повреждения в результате пожара «Дома Казанкова». Двухэтажный деревянный особняк 1917 года постройки на улице Павла Покровского является объектом культурно-исторического наследия. Он загорелся сегодня ночью.

«Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сгорела кровля по всей площади. Огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка по всей площади», — рассказали в областном управлении МЧС.

В МЧС считают, что причиной возгорания могли стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц либо поджог. Великоустюгский межрайонный следственный отдел начал проверку.

«Сохранение объектов культурно-исторического наследия является одним из приоритетов внутренней политики России. В целях защиты таких объектов от противоправных посягательств Следственным комитетом Российской Федерации принимаются исчерпывающие меры для полного и объективного выяснения причин и условий, способствовавших их совершению. На данный момент Великоустюгским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Вологодской области устанавливаются обстоятельства повреждения огнем объекта культуры регионального значения, бывшего особняка — двухэтажного деревянного Дома Казанкова (Козонкова)», — отмечают в следственном управлении СК России по Вологодской области.

В ходе процессуальной проверки следствию надлежит выяснить обстоятельства и причины произошедшего, сумму ущерба, а также установить круг лиц, ответственных за сохранность данного объекта.

Дом признали аварийным и расселили в 2000-х, объект не был законсервирован, проходы на первый и второй этажи здания по сей день оставались открытыми, сообщает паблик «УрбанУстюг».