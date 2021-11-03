Депутата «Единой России» исключили из партии за голосование против бюджета

03.11.2021 [Политика]

Депутата Госдумы Евгения Марченко исключили из «Единой России». Как указано на сайте партии, «решение об исключении было принято на заочном заседании Президиума генерального совета партии. Как прокомментировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, «кейс Марченко» «абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом Генсовета».

По словам Турчака, в обязанность депутата входит открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также оказывать поддержку окончательно принятому решению. «Единая Россия» является системной ответственной партией, а не «клубом по интересам». Аналогичные ситуации, нарушающие партийный устав, будут и дальше жестко пресекаться, добавил он.

Как стало известно, Марченко исключили из партии из-за того, что он проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении.

В свою очередь сам Марченко объяснил свои действия тем, что ему не дали возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге. По словам депутата, он не смог спросить главу Минфина ни во время обсуждения проекта бюджета, ни во время первого чтения.

Как говорится в Википедии, Евгений Марченко баллотировался в Госдуму VII созыва от партии «Единая Россия». В сентябре 2021 года переизбран в новый состав Думы. В настоящее время речь не идут о лишении Марченко депутатского статуса, поскольку он был избран как одномандатник.

 

Тэги: депутат, статус, госдума

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