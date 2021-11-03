Желая заработать игрой на бирже, житель Великоустюгского района отдал мошенникам 4 миллиона рублей

46-летний житель Великоустюгского района стал жертвой мошенников

Он рассказал, что нашёл в интернете рекламу с предложением получить дополнительный доход от игры на бирже. Для якобы покупки акций иностранных компаний, он перечислил на указанный в сообщении счёт сначала 15 тысяч рублей, а после ещё 80 тысяч рублей. Так он продолжал отправлять деньги в течение двух месяцев. Для этого он взял несколько кредитов в различных банках. Сумма ущерба составила 4 000 015 рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 6 692 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.