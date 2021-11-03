На череповецком кладбище исчезают надгробные таблички с памятников

03.11.2021 [Происшествия]

В Череповце с памятников на кладбище № 2 исчезают надгробные таблички. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«Наши родственники похоронены уже давно, все эти годы таблички были на месте. Мы проверили и другие памятники с пятой по тринадцатую карту, таблички там тоже пропали. Некоторые криво развернуты. На дороге недалеко от захоронений мы обнаружили несколько табличек. Может, их в машину грузили, или кто-то спугнул воров. Мы написали обращение на портал «Мой Череповец», нам ответили, что вопрос с охраной кладбища решается. В полицию пока не обращались», — пишет череповчанка Анна Бебякина.

Как сообщили порталу Cherinfo в полиции, по данному факту начата проверка.  

«Обстоятельства инцидента устанавливаются. Сотрудники полиции назначили проверку», — пояснила сотрудник пресс-службы череповецкой полиции Екатерина Кубышкина.

Всего, по данным издания, на кладбищах Череповца насчитывается около 200 тысяч захоронений.

Тэги: памятники, надгробия
vk, Анна Бебякина

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