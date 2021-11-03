За телефонный терроризм суд приговорил жителя Череповца к полутора годам колонии

03.11.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

По материалам дела, вечером 8 августа 2021 года мужчина заявил в ФСБ о готовящихся террористических актах в Вологде, Череповце и Ярославле, и угрожал взорвать школу № 4 в Вологде. В суде мужчина признал вину.

«На предварительном следствии он рассказал, что вечером 7 августа к ним пришел друг, они выпивали, смотрели футбол и разговаривали о жизни. Когда гость уснул, он остался в гостиной один и смотрел фильм об ограблении банков, а потом какие то-то видеоролики, которые подтолкнули его на преступление. Около полуночи на него что-то нашло, он решил позвонить в ФСБ и пошутить, нашел в интернете номер и набрал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Он также пояснил, что сообщил о минировании именно школы № 4, так как учился там. Осуждённому с учётом рецидива преступлений назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: телефонный террорист, приговор, колония

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