Праздничные выходные в Вологодской области обещают теплые и дождливые

Начало нерабочей недели выдалось на редкость сухой и теплой. Однако уже сейчас область повышенного давления начинает ослабевать и отходит на юго-восток.

В предстоящую ночь, 4 ноября, под влиянием атмосферного фронта на западе области начнутся небольшие дожди. В праздничный день, 4 числа умеренный дождь пройдет повсеместно, температура воздуха составит до +8 градусов.

В последующую ночь ожидается усиление гребня антициклона с юга, что станет небольшим «промежутком» между атлантическими циклонами. Днем в пятницу регион окажется под влиянием следующего циклона. Благодаря затоку теплого воздуха с юга, температуры прогнозируются «высокими» - днем до +10 тепла, при этом среднесуточная температура будет превышать норму на 6 - 8 градусов и соответствовать первой половине октября.

Такая неустойчивая погода с осадками будет господствовать на территории Вологодской области до конца недели.

В воскресенье, 7 ноября, на фоне похолодания не исключено, что осадки местами перейдут в мокрый снег.

С наступлением новой недели, по предварительным данным, ожидается выход очередного циклона, который принесет похолодание и мокрый снег.