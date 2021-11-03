Праздничные выходные в Вологодской области обещают теплые и дождливые

03.11.2021 [Общество]

Начало нерабочей недели выдалось на редкость сухой и теплой. Однако уже сейчас область повышенного давления начинает ослабевать и отходит на юго-восток.

В предстоящую ночь, 4 ноября, под влиянием атмосферного фронта на западе области начнутся небольшие дожди. В праздничный день, 4 числа умеренный дождь пройдет повсеместно, температура воздуха составит до +8 градусов.

В последующую ночь ожидается усиление гребня антициклона с юга, что станет небольшим «промежутком» между атлантическими циклонами. Днем в пятницу регион окажется под влиянием следующего циклона. Благодаря затоку теплого воздуха с юга, температуры прогнозируются «высокими» - днем до +10 тепла, при этом среднесуточная температура будет превышать норму на 6 - 8 градусов и соответствовать первой половине октября.

Такая неустойчивая погода с осадками будет господствовать на территории Вологодской области до конца недели.

В воскресенье, 7 ноября, на фоне похолодания не исключено, что осадки местами перейдут в мокрый снег.

С наступлением новой недели, по предварительным данным, ожидается выход очередного циклона, который принесет похолодание и мокрый снег.

 

Тэги: погода, циклон, дождь

ТОП НЕДЕЛИ

Вологжанка пыталась увести к себе домой двоих детей в районе школы №42
Череповчанка взыскала с автосалона больше 2,6 млн рублей за машину без полного привода и подогрева сидений
Олег Кувшинников дал оптимистичный прогноз по строительству Некрасовского моста
Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%
С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов
Стали известны подробности аварии на АО «Апатит» в Череповце
Под Вологдой работник фермы убил коллегу во время застолья
В ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» в Вологодскую область не ожидается
В Вологде 14-летний подросток задержал магазинного вора
В Вологде выставлен на торги участок, где находилось здание «Труда»

Похожие новости

В последнюю неделю октября вологжан ждёт переменчивая погода

Во вторник и среду ожидается повышение температуры и осадки, а с четверга снова похолодает

1009
0

После стремительного потепления Вологодчину ожидает стремительное похолодание

Начиная с воскресенья, температура будет понижаться

1496
0

Погода этой недели: от снега до резкого потепления

При этом возможно усиление ветра до 18 м/с

2504
0

Снег с дождем обещают синоптики в начале следующей недели

Уже в субботу, 16 октября, Вологодскую область начнет пересекать североатлантический циклон

1643
0

Малооблачная погода сменится на Вологодчине дождями

Характер погоды начнет меняться уже в среду, 13 октября

1764
0

Небольшие дожди обещают синоптики в выходные в северных и восточных районах области

В начале следующей недели антициклон вновь блокирует ненастную погоду

1067
0

На Вологодчину пришел «гнилой» антициклон

Синоптики объяснили, почему, несмотря на обещанный антициклон, над Вологдой хмурое небо

2082
0

Солнечную погоду обещают вологодские синоптики

Ненастный циклон, испортивший вологжанам погоду в выходные дни, покидает территорию области

1248
0

Сегодня наступает астрономическая осень

Осеннее равноденствие сопровождается уменьшением продолжительности светового дня и понижением температуры

757
0

Незначительное потепление и дожди ожидаются в Вологде

Синоптики не прогнозируют выпадения снега

961
0

Очередная порция холодного воздуха накроет Вологодчину

Территория Вологодской области, по данным синоптиков, находится под влиянием огромного циклона, который закачивает холодный воздух

1487
0

Синоптики рассказали, какая погода будет в Вологодской области 1 сентября

Ожидаются дожди, местами сильные

1891
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин избил сожительницу, которая призналась ему в измене
Желая заработать игрой на бирже, житель Великоустюгского района отдал мошенникам 4 миллиона рублей
На череповецком кладбище исчезают надгробные таблички с памятников
За телефонный терроризм суд приговорил жителя Череповца к полутора годам колонии
Праздничные выходные в Вологодской области обещают теплые и дождливые
В Череповце «Шкода» сбила подростка на пешеходном переходе
В Тарногском районе за ночь сгорели две бани и два гаража с машинами внутри
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

1621
0
03.11.2021 [БлогоVO]

Что я Вам ещё не рассказала о Тотьме? А вот что

130
0
03.11.2021 [Обзор Прессы]

Гриша из Белозерска поет с оркестром великого Гергиева

110
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика