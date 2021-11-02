Череповчанин Богдан Панфилов стал бронзовым призером первенства России по стрельбе

02.11.2021 [Спорт]

Богдан Панфилов, воспитанник «Спортивной школы №4» города металлургов (личный тренер - Олег Рощупкин), занял третье место в упражнении «стрельба из пневматического пистолета с расстояния 60 метров». Череповчанин в финале набрал 32 балла из 45 возможных, завоевав бронзовую медаль. Победу одержал москвич Игорь Шелудяков, на втором месте Марат Янузаков из Новороссийска.

В командных соревнованиях (3 человека по 60 выстрелов) сборная Вологодской области (Богдан Панфилов, Артем Жуликов и Никита Барабанов), заняла 5 место среди 17 команд.

Тэги: стрельба, бронза, первенство России

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