Пенсионерку из Череповца осудили за присвоение денег, которые отдали ей на хранение внуки

В Череповце суд вынес приговор 66-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении вверенных ей внуками денег.

По материалам дела, 11 января 2020 года потерпевшие — внук и внучка подсудимой — передали ей на хранение 1 200 000 рублей. В течение нескольких месяцев женщина сняла и потратила деньги.

«Все снятые деньги она потратила на личные цели и ремонт в квартире. Внук просил вернуть свои деньги, на что она ответила отказом. Оставшиеся деньги внуков она перевела мошенниками, так как они пообещали ей большие проценты», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённая признала вину и сказала, что уже возместила внукам 300 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Её также обязали возместить потерпевшим оставшийся ущерб. Приговор вступил в законную силу.