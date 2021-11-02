Спаси себя сам: жители одного из сел Вологодского района оказались брошены в разгар пандемии

Жители Куркино не могут дождаться ответов тестов, а бесплатные лекарства для лечения коронавирусной инфекции получают, уже когда выздоровели или покупают за свои собственные средства.

Жизнь в очаге

О коллапсе, с которым столкнулось Куркино в середине октября, сообщил местный житель Николай Сайкин. Он обратился в департамент здравоохранения Вологодской области, сообщив, что в селе наблюдается вспышка коронавируса.

Одним из очагом заболевания стала школа. Директор на тот момент была госпитализирована в моногоспиталь. Еще у четверых учителей был подтвержден коронавирус.

«Весь седьмой класс, в котором учится и моя внучка, на карантине. У многих детей седьмого класса симптомы ковида. Тест моя внучка сдала в понедельник, а в четверг ответов с результатами никаких вообще нет», - написал Николай Сайкин.

В такой ситуации село было оставлено практически без медицинской помощи. Фельдшер ушла в положенный ей законом отпуск.

«В беседе со мной она пояснила, что готова прервать отпуск по первому требованию главного врача. Тем более, что оплачена лишь первая неделя отпуска. Но, чтобы соблюсти все законодательные регламенты для её выхода, необходим приказ от главного врача ЦРБ. Пожалуйста, проявите уважение к жителям Куркина и примите меры, чтобы специалист вышел на работу в столь сложный для всех период», - продолжил Николай Сайкин.

В департаменте здравоохранения мужчине пояснили, что медицинская помощь на период отпуска местного фельдшера оказывается врачами майской амбулатории 1-2 раза в неделю. Кроме этого, при необходимости граждане могут самостоятельно обратиться в амбулаторию или вологодскую ЦРБ. На ФАПе же продолжает работать медсестра, поэтому, по мнению чиновников, там могут померить давление и оказать неотложную помощь.

При этом о графике приезда на дежурство врачей из майского ФАПа нигде сообщено не было. Поэтому Николай Сайкин попросил решить и этот вопрос.

«Такой график показал бы людям на чёткое реагирование здравотдела на проблемные населённые пункты и, действительно, очень бы дисциплинировал визиты врачей из майского ФАПа в куркинский, ведь они ещё здесь не бывали ни разу, а обязаны появляться хотя бы в такие трудные дни», - ответил он чиновникам.

Без тестов нет лечения

Возникла и другая проблема в селе. Ответы тестов на ковид шли в Куркино более 96 часов при положенных 48. При этом бесплатные лекарства можно получить только при наличии положительного результата теста на COVID-19.

«Моя внучка почти самостоятельно справилась с ковидом, это очень радостно, что молодой организм оказался на высоте перед мировым вызовом. Сегодня медсестра сказала, что нам можно будет получить бесплатно лекарства на медпункте в Майском. Вы представляете! Ребёнок уже не температурит, а ему наконец-то пообещали медикаментозную помощь», - снова написал Николай Сайкин чиновникам.

Мужчина предложил сотрудникам департамента здравоохранения решить эту проблему, сократив сроки проведения тестирования и увеличив рабочее время лаборантов за отельную плату. Так же он предложил привлечь коммерческие лаборатории.

«Лично я или мой брат, или мой зять неоднократно возили материал анализов в вологодскую ЦРБ. Только что были взяты мазки у моей дочери, внука, жены и с обеда этот материал будет уже в ЦРБ. Он там лежит двое суток! Это безобразие полнейшее!!! Примите меры, пожалуйста, к недопущению подобных фактов. Мы же сами жители села ещё и стараемся всячески помочь оперативней доставить материал до лаборатории. Может быть, сразу везти на место исследования и вычеркнуть из списка пункт ЦРБ. Так же будет намного быстрее - на целых двое суток!!!», - пишет Николай.

Однако в департаменте здравоохранения возразили, что «требование проведения теста в течение 48 часов действует с момента поступления материала в лабораторию. Данное требование соблюдается». Но вот транспортировка и хранение биологического материала до поступления в лабораторию в данные сроки не входит.

В департаменте также пояснили, что принимаются всевозможные меры по сокращению сроков проведения и получения результатов тестирования.

«Для каждой медицинской организации определен объем ежедневного тестирования, это сделано для того, чтобы лаборатория успевала делать эти анализы, а они направляются со всей области. Мазки, которые взяты сверх ежедневной нормы, хранятся в учреждении до следующей транспортировки», - ответили чиновники.

16 октября, после всех переписок с департаментом Николай Сайкин написал, что в Куркино выявлены очаги пандемии уже в 11 семьях. С патронажем приехал к ковидным пациентам врач-терапевт из майского ФАПа. Затем должна была выйти из отпуска местный фельдшер.

Но, несмотря на все переписки, село Куркино так и осталось в полуброшенном состоянии в период эпидемии. 29 октября Николай Сайкин снова написал о полном коллапсе в вологодском здравоохранении.

«Идёт третья неделя, как моя семья находится на карантине. За этот период мною было сделана не одна сотня звонков в различные здравоохранительные инстанции. Не подумайте, что всех отвлекал ерундой, просто никуда невозможно дозвониться, а счётчик исправно считает количество перезвонов. С момента моего выхода в соцсети с проблемой о ПЦР-тестах прошло больше недели. Не поверите, но ничего не улучшилось в цепочке от ЦРБ до лаборатории. Последние не принимают более того количества тестов на исследование в день, которое оговорены на каком-то высоком уровне. В этом самая огромная проблема! В день вологодская лаборатория делает 2000 проб. Мне известно, что из вологодской ЦРБ принимают 120 тестов, а из грязовецкой ЦРБ всего лишь 30 тестов! Стоит сказать, что такое количество тестов забирают на ФАПе в Куркино за один день, где количество жителей чуть меньше 1000 человек. Если в вологодской ЦРБ очередь в 5-6 дней, то в грязовецкой ЦРБ 11-15 дней. Там врачи так и говорят: «Всё страшное для пациентов уже позади!»

Николай Сайкин убежден, что такая ситуация только ухудшает положение дел. Ведь люди, не получившие диагностики, не соблюдают карантин и заражают других. Больным приходится заниматься самолечением. После этого многие попадают в моногоспиталь из-за неправильно подобранных препаратов.