Вологжанин перевёл мошенникам больше 400 тысяч рублей, чтобы отменить заявку на кредит

02.11.2021 [Происшествия]

27-летний житель Вологды стал жертвой мошенников.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка. Тот сообщил, что кто-то пытается оформить кредит от его имени.

«Для отмены данной операции необходимо оформить кредит. Полностью доверяя, заявитель оформил онлайн кредит и обналичил денежные средства в размере порядка 441 тысячи рублей. После чего он перевел указанную сумму на „специальный счет“, который ему продиктовал якобы представитель кредитно-финансового учреждения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 735 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество

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