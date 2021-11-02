Концерт в День народного единства пройдёт в Вологде в формате онлайн

Концерт в День народного единства в Вологде пройдёт в этом году в формате онлайн. Творческие номера подготовили участники Городского межнационального студенческого клуба.

– Во время онлайн-марафона прозвучат поздравления от председателей общественных организаций и диаспор. Участники марафона расскажут зрителям о традициях той или иной страны. Вологжане разных национальностей покажут творческие номера, отражающую их культуру и самобытность. Это национальные танцы и песни, игра на таких традиционных музыкальных инструментах, как гитара и думбра. Также участники исполнят стихотворение «С чего начинается Родина» на армянском, таджикском и дагестанских языках, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

На сегодня в Вологде официально зарегистрированы 18 национальных культурных объединений. В Вологодской области проживают представители порядка 100 национальностей.

Городской межнациональный студенческий клуб работает в Вологде с января этого года. Как сообщается, это площадка для взаимодействия интернациональных студентов и лидеров национальных диаспор. Проект клуба поддержан на грантовом конкурсе Национальной лиги студенческих клубов. Программа реализуется при поддержке Федерального Агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Праздничный концерт начнётся 4 ноября в 10:00 на странице Городского межнационального студенческого клуба в социальной сети. Посмотреть его смогут бесплатно все желающие.