Череповчанин завоевал серебро и бронзу чемпионата мира по кикбоксингу

02.11.2021 [Спорт]

Всего в мировом первенстве приняли участие более 1500 спортсменов из 65 стран. Череповчанин Егор Чижов, студент 2 курса ЧГУ, участвовал в составе национальной российской сборной под названием Rocket Kickboxing Team (RKT).

Основными соперниками Егора стали спортсмены из США, Италии и Канады. Показав высокий уровень спортивной подготовки, выступая в различных разделах чемпионата, Егор завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль.

Отметим, что в общекомандном зачете наша сборная заняла первое место, завоевав 21 золотую, 13 серебряных и 21 бронзовую медаль.

Тэги: кикбоксинг, чемпионат мира

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