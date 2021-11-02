Тарногский район назвали одним из самых неблагополучных по заболеваемости COVID

Четверть тарножан с диагнозом «коронавирус» попадает в «красную зону» ковидных моногоспиталей. Всего с апреля прошлого года новую коронавирусную инфекцию перенесли более 1100 тарножан. В среднем за неделю фиксируется около 40 новых случаев заболевания. От 10 до 12 пациентов с тяжелыми формами новой коронавирусной инфекцией еженедельно переводят в моногоспитали Вологды.

По словам главного врача тарногской ЦРБ Геннадия Лебедева, сегодня в медучреждении есть порядка 600 доз вакцины «Спутник V», 450 доз «Спутник Лайт» и около 50 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона»