Архитектор из Вологды создал 3D-модель деревянной 13-этажки

01.11.2021 [Культура]

24-летний вологодский архитектор Павел Диков создал 3D-модель необычного 13-этажного дома, который до недавнего времени существовал в Архангельске.

Как сообщает «Российская газета», дом Сутягина – это деревянный небоскрёб, стоявший в Архангельске, на берегу реки Кузнечихи. 

– Его этажи не поддавались подсчету, поскольку дом как будто состоял из множества разноуровневых пристроек и надстроек. Официально считалось, что это тринадцатиэтажка, а также самое высокое в стране здание из дерева. При этом постройка впечатляла не только высотой, но и всем своим видом: этакая гремучая смесь готического замка, русского терема и восточной пагоды, – сообщает издание.

Этот дом в 1991 году начал строить архангельский бизнесмен-строитель Николай Сутягин. В 2008 году по решению суда дом начали сносить как самовольную постройку, в которой были  нарушены требования пожарной безопасности. Остатки постройки в 2012 сгорели в пожаре.

Вологодский архитектор Павел Диков решил возродить это необычное строение хотя бы в виртуальном виде. Созданная им модель позволяет не только рассмотреть легендарный небоскреб в мельчайших подробностях, но увидеть, как его разрушали.

– Я «строил» его, как и Николай Сутягин, по досочке, – рассказал Павел «Российской газете». – Только виртуальной. Разбирал и снова собирал. Образцом стали фотографии, которые удалось найти в интернете. Было непросто: сначала требовалось уловить пропорции и разметить основные элементы, потом пошла детализация и много рутины, так как я еще попытался воссоздать внутренние конструкции. На всю работу ушло два месяца.

Таких деревянных зданий сегодня не существует, говорит Диков:

–  Дом, сохранившийся только на фотографиях и в видеосюжетах, впечатляет своим стилем: своеобразная деревянная эклектика, где-то похожая на готику, местами - на романскую крепость. Причем здание смотрится очень органично. Непонятно, как строителям удалось этого добиться, ведь проекта не было - все возводилось спонтанно.

Павел уверен, что дом Сутягина мог бы стать местом притяжения для туристов, но здание строилось в те времена, когда в нашей стране запрещалось строить «деревяшки» выше двух этажей. Сейчас таких ограничений уже нет и спрос на деревянное домостроение растёт как в России, так и во всём мире. 
 

Тэги: архитектура, деревянная архитектура, деревянные дома

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