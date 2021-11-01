Вологжанка пыталась увести к себе домой двоих детей в районе школы №42

01.11.2021 [Происшествия]

В Вологде пожилая женщина пыталась увести к себе домой двоих детей в районе школы № 42. Информация об этом появилась в группе учебного заведения.

«После школы, около 102 д/с, к нашим детям, Мише с Лёвой, подошла женщина (50-70 лет) и предложила конфеты и звала к себе на чай. Мальчики сказали, что им ничего не надо и разбежались», — говорится в сообщении

На информацию отреагировала уполномоченная по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова, передав сведения в полицию.

«В ходе работы по данному сообщению, при беседе с несовершеннолетними установлен ещё один подобный факт, где неизвестная женщина подходила на улице к несовершеннолетним и предлагала пройти к ней в квартиру с целью угостить чем-то вкусным, ссылаясь на то, что ей одной дома скучно. Данная женщина установлена, ею оказалась гражданка Ш., состоящая на учете в психоневрологическом диспансере», — сообщила омбудсмен в своей группе в соцсети

По всем фактам проводятся проверки, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Тэги: дети

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