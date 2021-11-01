На Вологодчине началась перепись бобров, норок и выдр

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01.11.2021 [Общество]

Точность подсчетов во многом зависит от опыта и внимательности учетчиков. Опытный наблюдатель легко различает следы животных, замечает норы и тропы, бобровые поселения или сваленные ими деревья, оценивает достаточность кормовой базы и наличие факторов беспокойства.

«Учёт проводится для того, чтобы знать количество животных. Точнее, для получения информации об их видовом разнообразии и распространении, для оценки изменений и принятия необходимых решений по регулированию их численности» - пояснил начальник облохотдепартамента Олег Кислицын.

Полевой этап работ продлится до первого ледостава, то есть примерно до середины декабря. Абсолютная численность околоводных будет известна в феврале будущего года.

Тэги: животные, численность

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