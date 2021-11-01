Череповчанка взыскала с автосалона больше 2,6 млн рублей за машину без полного привода и подогрева сидений

Светлана Старковская для покупки полноприводого автомобиля с подогревом сидений обратилась в питерский автосалон ООО «Тотем», где ей предложили KIA SPORTAGE. На табличке около автомобиля имелось описание комплектации «Comfort» с полным приводом и подогревом сидений. В декабре 2019 года Светлана заключила с ООО «Тотем» договор купли-продажи иномарки и внесла за машину 1 606 000 рублей.

После передачи автомобиля на территории салона покупательница обнаружила, что в авто нет подогрева сидений, а затем на сайте производителя по идентификационному номеру автомобиля она выяснила, что машина без полного привода. Не уезжая от салона, Светлана предъявила претензию, что врученный ей автомобиль не обладает желаемыми ею характеристиками. По возвращению в Череповец она поставила машину на платную закрытую автостоянку, не поставив авто на регистрационный учет. Устную и письменную претензии Светланы автосалон оставил без ответа.

ВРОО защиты прав потребителей в интересах Светланы обратилась в череповецкий городской суд с гражданским иском к ООО «Тотем», в котором просила расторгнуть договор-купли продажи, взыскать уплаченную сумму, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.

Представитель ответчика иск не признал, мотивируя тем, что у Светланы была возможность осмотреть автомобиль. Подписанием договора купли-продажи она подтвердила проверку комплектации товара.

Суд первой инстанции отказал Светлане в иске. ВРОО защиты прав потребителей «Правосудие» обжаловало это решение в Вологодский областной суд.

«Судебная коллегия по гражданским делам областного суда пришла к мнению, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и требованиям законодательства. С учетом сложности предмета сделки, отсутствия у Светланы специальных знаний в области технических характеристик автомобиля, продавец обязан был довести до ее сведения достоверную информацию о конкретном автомобиле в наглядной и доступной форме и обеспечить потребителю возможность правильного выбора товара» - рассказали в объединенной пресс – службу судов области.

В результате судебная коллегия усмотрела факт нарушения права потребителя, отменила решение череповецкого городского суда, расторгла договор купли-продажи автомобиля и взыскала с ООО «Тотем» в пользу Светланы 1 606 000 рублей, неустойку – 513 920 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей и штраф – 532 480 рублей, всего – 2 662 400 рублей. Суд также обязал Светлану вернуть продавцу автомобиль, ключи и документы от него после того, как ООО «Тотем» вернет все деньги.

Кроме того, с ответчика суд взыскал штраф в размере 532 480 рублей в пользу ВРОО защиты прав потребителей «Правосудие».