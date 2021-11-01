Второе золото чемпионата России завоевала череповецкая конькобежка Евгения Лаленкова

Евгения Лаленкова выиграла у серебряной медалистки Елены Сохряковой больше 8 секунд, пройдя дистанцию с результатом 7:13,14. Третье место заняла Екатерина Кошелева.

Это золото стало вторым для Лаленковой на текущем чемпионате России. Ранее Евгения побеждала на дистанции 3000 метров и была второй на «полуторке».

Ещё одну медаль, только уже бронзового достоинства завоевали вологжане Николай Трусов и Егор Коряковский. Оба спортсмена выступают в параллельном зачёте за Вологодскую область и Москву, и в составе столичной команды они заняли третье место в командном спринте. Третьим в команде был Павел Таран. Менее секунды сборная Москвы уступила победителям - команде Санкт-Петербурга, на втором месте - Челябинская область.

Отметим, что чемпионат России по конькобежному спорту прошел на льду конькобежного центра «Коломна» в Московской области с 27 по 31 октября. В них приняли участие 120 лучших ледовых скороходов России из 21-го субъекта РФ. По итогам турнира будет сформирована сборная для участия в первых этапах Кубка мира.