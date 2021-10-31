Житель Череповца отказался показать продавцу паспорт и украл спиртное из магазина

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в краже алкоголя из магазина на улице Наседкина.

«Кассир попросила молодого человека предъявить удостоверение личности для того, чтобы удостовериться, достиг ли покупатель возраста совершеннолетия. В ответ на требование гражданин возмутился, взял бутылки со спиртным и вышел из торговой точки, не заплатив за товар», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.