Житель Череповца отказался показать продавцу паспорт и украл спиртное из магазина

31.10.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в краже алкоголя из магазина на улице Наседкина.

«Кассир попросила молодого человека предъявить удостоверение личности для того, чтобы удостовериться, достиг ли покупатель возраста совершеннолетия. В ответ на требование гражданин возмутился, взял бутылки со спиртным и вышел из торговой точки, не заплатив за товар», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для составления протокола.

Тэги: кража, магазины, алкоголь, Росгвардия

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