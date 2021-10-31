В Череповце девять человек спасли из горевшей пятиэтажки

В Череповце произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном доме № 19 на улице Пионерской. Сообщение о возгорании поступило 30 октября в 19:50.

«На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление с 1 по 5 этаж, а также открытое горение с двух окон на 5 этаже», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пожарные спасли девять человек: одного с помощью автолестницы. Ещё 18 человек эвакуировались самостоятельно. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.