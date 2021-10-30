Мошенники выманили данные карты у пенсионера из Сокола под предлогом рефинансирования кредитов

30.10.2021 [Происшествия]

54-летний пенсионер из Сокола стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что злоумышленники позвонили ему под видом работников банка. Они сообщили, что имеющиеся у потерпевшего кредиты можно рефинансировать на выгодных для него условиях. Для этого мужчине требовалось ввести на указанном собеседниками сайте данные банковской карты и коды из приходивших ему смс.

Получив данные, мошенники украли со счёта пострадавшего 17 тысяч рублей и оформили на него кредит ещё на 89 тысяч рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали семь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила больше 235 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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