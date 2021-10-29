С 1 ноября плановый прием в медучреждениях будет возможен только при наличии справок или QR-кодов

29.10.2021 [Общество]

C 1 ноября плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях пациентам старше 18 лет окажут только при наличии одного из документов: QR-кода, справки о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе/ПЦР-теста. Плановый прием узких специалистов, диспансеризация, профосмотр также возможен при наличии этих документов.

Экстренная медицинская помощь, как сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на региональный департамент здравоохранения, будет оказана в полном объеме.

Государственные учреждения здравоохранения области 30-31 октября и 5-7 ноября 2021 года будут работать по режиму работы, установленному в поликлиниках и больницах для выходного дня. 1 - 3 ноября 2021 года – по режиму рабочего дня. 4 ноября 2021 года – в соответствии с режимом работы, установленным для нерабочего праздничного дня.

Время работы частных клиник устанавливается в соответствии с локальным нормативным актом организации.

«Что касается режима работы учреждений культуры в нерабочие дни, то государственные театры, музеи, библиотеки, подведомственные департаменту культуры и туризма области, с 30 по 7 ноября будут работать по режиму в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка за исключением административно-управленческого персонала указанных организаций, на который распространяется действие нерабочих дней», - говорится в сообщении.

При этом наполняемость залов не должна превышать 50% от вместимости.

Тэги: коронавирус, QR-код, медицина

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