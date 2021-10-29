В Соколе четверо мужчин украли канализационную задвижку местной муниципальной службы

В Соколе полицейские задержали подозреваемых в краже канализационной задвижки, принадлежащей муниципальной службе. Представитель организации оценил ущерб в 100 тысяч рублей.

Подозреваемыми в краже оказались четверо местных жителей.

«Во время беседы с оперативниками мужчины признались, что проходили мимо и увидели задвижку. У злоумышленников созрел преступный план сдать ее в металлолом, но самостоятельно донести они ее не смогли. Мужчины позвонили знакомому, у которого есть автомобиль Газель», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемые сдали украденное в металлолом и выручили 10 тысяч рублей. Эти деньги они поделили и потратили.

Возбуждено уголовное дело. Сокольчанам грозит до пяти лет лишения свободы. Задвижку вернули потерпевшей стороне.