Под Вологдой работник фермы убил коллегу во время застолья

В Вологодском районе следователи разбираются в обстоятельствах убийства 48-летнего работника местной фермы.

Инцидент произошёл вечером 28 октября в бытовке предприятия. Потерпевший выпивал с коллегой — 41-летним подозреваемым. Мужчины поссорились, и младший фигурант ударил пострадавшего разделочным ножом в грудь.

«Пока 48-летний потерпевший был еще жив, злоумышленник выбежал из комнаты и спрятал орудие преступления на территории фермы, после чего вернулся и стал ожидать скорую помощь и полицию, которые были вызваны очевидцами. До их приезда пострадавший скончался от полученных повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области