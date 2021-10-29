Под Вологдой работник фермы убил коллегу во время застолья

29.10.2021 [Происшествия]

В Вологодском районе следователи разбираются в обстоятельствах убийства 48-летнего работника местной фермы.

Инцидент произошёл вечером 28 октября в бытовке предприятия. Потерпевший выпивал с коллегой — 41-летним подозреваемым. Мужчины поссорились, и младший фигурант ударил пострадавшего разделочным ножом в грудь.

«Пока 48-летний потерпевший был еще жив, злоумышленник выбежал из комнаты и спрятал орудие преступления на территории фермы, после чего вернулся и стал ожидать скорую помощь и полицию, которые были вызваны очевидцами. До их приезда пострадавший скончался от полученных повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, пьянка
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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