На объектах «Северстали» выявили 62 нарушения природоохранного законодательства

Инспекторы Росприроднадзора провели выездную проверку объектов ПАО «Северсталь».

По её результатам было выявлено 62 нарушения природоохранного законодательства. В частности, речь идёт о превышении выбросов загрязняющих веществ, в том числе в сточных водах.

«Информация, указанная в отчетности по экологическому сбору, о передаче упаковки с целью утилизации, не подтверждена. Компания не обеспечивает ведение непрерывного и достоверного учёта по каждому виду отходов и по каждому классу опасности отходов, по мере получения отходов от других лиц, а также размещенных отходов», — говорится в сообщении ведомства

Инспекция также выявила на объектах компании 26 незаконных свалок, нарушения в ведении документации и отсутствие у девяти работников необходимой профессиональной подготовки.