В Тотемском районе водитель-наркоман пытался убедить суд, что сдал на анализ воду из унитаза

29.10.2021 [Происшествия]

В Тотемском районе суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном пьяном вождении.

По материалам дела, подсудимого, ранее лишённого водительских прав за пьяную езду, задержали 3 января 2021 года в Тотьме. Он управлял автомобилем «ВАЗ-21124», находясь в состоянии наркотического опьянения.

«Вину в совершении преступления мужчина не признал. Утверждал, что наркотические средства не употреблял, а на анализ сдал жидкость из унитаза», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Ранее newsVO сообщал, что в Череповце пьяный водитель на освидетельствовании в наркодиспансере сдал на анализ мочу, разбавленную водой.

Тэги: пьяный водитель, курьезы

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