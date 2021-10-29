Жительница Шексны завоевала золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди юниорок

29.10.2021 [Спорт]

Алина Удальцова из Шексны завоевала две золотых медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу в дисциплине «жим классический».

Соревнования проходят в Вильнюсе, Латвия, с 21 октября по 1 ноября. В них принимают участие более 600 сильнейших спортсменов почти из 40 стран.

Сборная России в связи с санкциями, наложенными Всемирным антидопинговым агентством, выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Вологжанка уже дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета, одержав победу в категории 47 кг (subjuniors) с новым мировым рекордом и рекордом России - 93,5 кг. Также Алина стала чемпионкой в возрастной группе subjuniors с результатом 77,5 кг.

Добавим, что Алина занимается у тренера Дениса Заборина.

Тэги: рекорд, пауэрлифтинг

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