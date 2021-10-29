Житель Череповца украл деньги из квартиры тёти, пока присматривал за её детьми

В Череповце полицейские раскрыли кражу денег из квартиры 34-летней местной жительницы.

Потерпевшая заявила, что пропало 22 тысячи рублей. Подозреваемым в краже оказался 21-летний племянник потерпевшей. Он признался, что взял деньги, пока родственница была на работе, а он присматривал за её детьми. Всю сумму он потратил на день рождения, который был у него на следующий день.

В беседе с полицейскими в отделении он признался ещё в двух кражах. В один из дней он украл из квартиры 36-летней знакомой золотое кольцо, а в её день рождения взял себе один из конвертов с деньгами, которые подарили потерпевшей. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД РФ.