Житель Череповца украл деньги из квартиры тёти, пока присматривал за её детьми

29.10.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу денег из квартиры 34-летней местной жительницы.

Потерпевшая заявила, что пропало 22 тысячи рублей. Подозреваемым в краже оказался 21-летний племянник потерпевшей. Он признался, что взял деньги, пока родственница была на работе, а он присматривал за её детьми. Всю сумму он потратил на день рождения, который был у него на следующий день.

В беседе с полицейскими в отделении он признался ещё в двух кражах. В один из дней он украл из квартиры 36-летней знакомой золотое кольцо, а в её день рождения взял себе один из конвертов с деньгами, которые подарили потерпевшей. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД РФ.

Тэги: кражи, деньги

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова
Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+
Мать погибшей Сони Жаворонковой встретилась с журналистами и рассказала о том, как пропала дочь
В Вологде перевозчик, обслуживающий шесть автобусных маршрутов, прекратил свою работу
В правительстве области подтвердили отставку начальника департамента здравоохранения
В Вологодской области задержан член подпольной террористической ячейки
В вологодском управлении ФСИН сменился начальник
Ведущий «Орла и решки» Петр Романов удивился домам в центре Вологды

Похожие новости

В Вологде подозреваемый в серии краж пытался спрятаться от полицейских за диваном

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

1321
0

Тотьмича осудили за кражи украшений и техники из квартиры бывшей жены

Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и обязали возместить потерпевшей ущерб

1001
0

В Вологде задержали подозреваемых в серии краж крышек канализационных люков

Мужчина и женщина — сожители — ездили по городу на машине и похищали крышки в безлюдных местах

1006
0

Вологжанин за месяц восемь раз похищал из супермаркета бутылки виски

На девятый его задержали

1277
0

В Череповце раскрыли три ночные кражи из торговых точек

В одном из случаев подозреваемый украл деньги и три пачки мороженого, в двух остальных — пропали телефоны из витрины магазина техники

851
0

В Вологде магазинный вор, убегая, получил травму ноги

Прибывшие на место росгвардейцы оказали мужчине первую помощь

1336
0

29-летний житель Вологды получил три года колонии за серию краж из офисов и грабёж

В суде он пояснил, что его подтолкнула к преступлениям нехватка денег

1436
0

В Череповце задержали подозреваемого в серии хищений товаров из магазинов

Дважды он совершал хищения открыто и применял насилие к работникам, которые пытались его остановить

1195
0

В Череповце 15-летнего подростка и его дядю будут судить за гаражные кражи и угон

На угнанной машине они катались по городу, пока не попали в ДТП

1001
0

Полицейская собака обнаружила тайник дачных воров в деревне под Вологдой

В деревнях Петровское и Марюхино было совершено 11 таких краж

1004
0

«Гастролёры» из Нижегородской области обокрали несколько офисов в Вологде

Общий ущерб от их действий составил больше полумиллиона рублей

1483
0

Подозреваемого в серии краж из квартир вологжанок разыскали в колонии Белгородской области

Он отбывает там наказание за аналогичные преступления

1059
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе водитель-наркоман пытался убедить суд, что сдал на анализ воду из унитаза
Жительница Шексны завоевала золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди юниорок
Житель Череповца украл деньги из квартиры тёти, пока присматривал за её детьми
Выставка «Шедевры Гюстава Доре» откроется в Вологде 29 октября
В Никольском районе двое подростков вынули двигатель из чужой машины, чтобы сдать его в металлолом
Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро этапа кубка мира FINA по плаванию
358 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

974
0
29.10.2021 [БлогоVO]

Жизнь на Каменном мосту

434
0
29.10.2021 [Обзор Прессы]

«Не удивлюсь, если мне что-то подбросят»: томич, который три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, заявляет об угрозах

182
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика