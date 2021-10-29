Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро этапа кубка мира FINA по плаванию

29.10.2021 [Спорт]

Заключительный этап кубка мира FINA по плаванию проходит в Казани с 28 по 30 октября. Вологжанка Анастасия Маркова заняла второе место на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2:05.97, установив новый юношеский рекорд России.

Всего 9 сотых секунды вологжанка уступила победительнице соревнований, венгерке Сюзанне Якобс. Тройку лидеров замкнула бывшая россиянка Мария Уголькова, выступающая сейчас за сборную Швейцарии.

Кубок мира FINA проводятся с сезона 1988/89 г. В этом году соревнования проходили на протяжении всего октября, и состояли из четырех этапов - в Германии, Венгрии, Катаре и России.

Тэги: плавание, рекорд

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