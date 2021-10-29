358 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 356 новых случаев коронавирусной инфекции. 305 человек выздоровели, десять человек умерли. Такие данные 28 октября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 77 554 пациентам. Большая часть из них — 69 707 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 177 человек.

По состоянию на 29 октября коллективный иммунитет в Вологодской области составляет 43,8%. В целом по России – 46,8%.