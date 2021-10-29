Серия экскурсий пройдёт в выходные дни в Вологде

Экскурсоводы и музеи Вологды подготовили на выходные дни несколько экскурсий по Вологде и экспозициям.

Вологодский музей-заповедник приглашает на следующие мероприятия:

30 октября (суббота).

12:00 - сборная экскурсия в музей "Мир забытых вещей". Сбор группы около кассы музея. Телефон для справок: 21-14-17

12:00 - сборная экскурсия в Дом-музей "Вологодская ссылка". Телефон для справок: 56-21-07

14:00 - экскурсия "Вологодское кружево". На экскурсии гости познакомятся с экспозицией второго этажа Музея кружева. Телефон для записи: 72-16-56

14:00 - сборная экскурсия в музей "Мир забытых вещей'. Сбор группы около кассы музея. Телефон для справок: 21-14-17

31 октября (воскресенье).

10:00 – детская площадка «Дошколенок». Занятие "Мастер волшебной кисти". Регистрация на занятие в группе проекта.

12:00 – детская площадка «Дошколенок». Занятие "Мастер волшебной кисти". Регистрация на занятие в группе проекта.

14:00 - экскурсия по временной выставке "Все связано" в Музее кружева. Телефон для записи на экскурсию: 72-16-56

15:00 – сборные экскурсии по Кремлю. Сбор группы и приобретение билетов в кассе экспозиции «Природа и история Вологодского края». Справки по телефону и в группе Экскурсионного отдела : 72-25-11.

Фото: Том Сойер Фест Вологда

Серию экскурсий по Вологде подготовили сотрудники бюро нестандартных экскурсий «Вокруг да Около».

Экскурсия «Дом с виноградом» пройдёт 4 ноября в 14:00 и 7 ноября в 15:00.

– Мы проходим мимо старинных домов, где горит свет, а значит есть жизнь. А какая, эта жизнь? Приглашаем вас оказаться в старинном доме, где суматоха 21 века превращается в уют, спокойствие и немножечко.. музей. Мы выйдем на балкон, пройдем по комнатам настоящей квартиры в сопровождении милейшего кота, увидим столетнее окно и неожиданные находки со всей Вологды, узнаем истории о реставрации и ремонте. Я, Катя, приглашаю вас в настоящее путешествие по моему любимому Дому и по его историям. Ну а за большим столом под абажуром и с чашечкой чая поговорим про то, как люди влюбляются в Дома, а Дома - в людей, – описывает содержание мероприятия экскурсовод Катя Хоботова.

Экскурсия «Архитектурные силуэты» пройдёт 5 ноября в 17:00.

– Полюбуемся на вечерние очертания главных исторических ансамблей Вологды, расскажем сумрачные истории, найдем невидимые детали и пошуршим в ворохе различных мнений в обрамлении вечернего таинственного города... Ой, и даже расскажем мы кое-что шепотом... – говорит экскурсовод Нина Смелкова.

Экскурсия «Уютная Вологда» пройдёт 6 ноября в 11:00

– Как еще назвать экскурсию по улицам, проходя по которым слышно, как в доме рядом кипит чайник, а в соседнем - на балконе возлежит кот? А чуть подальше - живет художник? Идем в уютный Верхний посад слушать живые истории про дома, их прошлое и настоящее, по дворикам и закоулкам! – поясняет Катя Хоботова.

Экскурсия «Вниз по Нижнему посаду» пройдёт 7 ноября в 11:00.

– Прогуляемся по городу 19 века: встретим императора, надаем по шапке уличному мальчишке, поторгуемся с оборотистой купеческой невесткой, заглянем в окно, где живет политический.... А еще узнаем забавные подробности из документов, дневников и путевых заметок. Это наша любимая прогулка, в которую мы собрали все самые замечательные истории из тематических экскурсий и конечно, не забыли про Революцию, ведь 7 ноября! – рассказывает Нина Смелкова.

Необходима предварительная регистрация по ссылкам выше.

Фото: усадьба Брянчаниновых

Усадьба Брянчаниновых приглашает на мероприятия 30 и 31 октября.

Культурно-просветительская программа «Усадьбы русской мир прекрасный» (0+) пройдёт здесь 30 октября в 13:00.

– В рамках программы гостей ожидает экскурсия по усадебному дому, салонные игры и развлечения ХIХ века. Участники познакомятся с тайными языками, бальным этикетом и разучат популярный в прошлом столетии танец котильон, – говорится в анонсе.

Экскурсия по усадебному дому (0+) состоится 31 октября в 13:00. Мероприятие сопровождается рассказом о жизни старинной дворянской усадьбы начала XIX века по документально-художественным экспозициям «История усадьбы Покровское», «Род дворян Брянчаниновых: люди и судьбы», «Житие святителя Игнатия Брянчанинова», и знакомит с временными выставками и экспозициями.

Фото: мастерская Александра Пантелеева

Вологодская картинная галерея приглашает на традиционные экскурсии выходного дня.

Музейно-творческий центр народного художника России Владимира Корбакова (ул. Октябрьская, 13): в 12 и в 14 часов (суббота), в 12 часов (воскресенье);

Мемориальная мастерская заслуженного художника РСФСР Александра Пантелеева (ул. Козленская, 4): в 12 и в 14 часов (суббота).