Пострадавший при пожаре в общежитии житель Шексны скончался от ожогов

64-летний житель Шексны скончался от ожогов, полученных при пожаре. Инцидент произошёл 28 октября в бывшем рабочем общежитии на улице Труда.

Пожарных вызвали соседи мужчины, которые заметили дым. Пострадавший лежал на горящем диване. Его передали врачам, но спасти потерпевшего не удалось.

Ранее в квартире мужчины уже был пожар. 20 октября соседка тушила его диван, который также загорелся из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Потерпевший не понимал опасности происходящего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.