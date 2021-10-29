Пострадавший при пожаре в общежитии житель Шексны скончался от ожогов

29.10.2021 [Происшествия]

64-летний житель Шексны скончался от ожогов, полученных при пожаре. Инцидент произошёл 28 октября в бывшем рабочем общежитии на улице Труда.

Пожарных вызвали соседи мужчины, которые заметили дым. Пострадавший лежал на горящем диване. Его передали врачам, но спасти потерпевшего не удалось.

Ранее в квартире мужчины уже был пожар. 20 октября соседка тушила его диван, который также загорелся из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Потерпевший не понимал опасности происходящего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: погиб при пожаре, курение
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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