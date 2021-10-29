В Череповце вор украл два аккумулятора и пытался увезти похищенное на такси

29.10.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в краже аккумуляторов.

Полицейские заметили юношу во время патрулирования Индустриального района города. Он грузил в такси аккумуляторные батареи.

«В разговоре с полицейскими череповчанин 2002 г. р. признался, что похитил имущество с двух автомобилей ВАЗ-2107, припаркованных на улице Парковой и Мамлеева», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось также, что задержанный причастен ещё к одной краже: он похитил медные кабели, выключатели и счётчики с одной из строек города. Потерпевшие оценили ущерб в 15 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, аккумуляторы

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