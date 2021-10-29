Глава поселка Хохлово Кадуйского района попал под уголовную статью

29.10.2021 [Происшествия]

В Кадуйском районе против главы поселка Хохлово возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий.

Как установила в ходе проверки местная прокуратура, глава муниципального образования заключил с местным жителем договор социального найма, в соответствии с которым ему передали в бессрочное пользование однокомнатную квартиру. При этом заключенный ранее с этим гражданином договор найма служебного помещения не был расторгнут и не изменена правовая категория жилья.

Кроме того, этот местный житель не был признан нуждающимся в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда и на учете в администрации не состоял.  

«В последующем по указанию главы работником администрации муниципального образования был подготовлен и подписан сторонами договор на передачу указанной квартиры в порядке приватизации, в результате чего муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 780 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре области.

Тэги: превышение полномочий, Хохлово

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова
Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+
Мать погибшей Сони Жаворонковой встретилась с журналистами и рассказала о том, как пропала дочь
В Вологде перевозчик, обслуживающий шесть автобусных маршрутов, прекратил свою работу
В правительстве области подтвердили отставку начальника департамента здравоохранения
В Вологодской области задержан член подпольной террористической ячейки
В вологодском управлении ФСИН сменился начальник
Ведущий «Орла и решки» Петр Романов удивился домам в центре Вологды

Похожие новости

Руководителя администрации Кадникова подозревают в превышении полномочий с ущербом в 2 млн. рублей

Мужчина подписал документы о завершении всех работы по строительству теплосетей за полгода до того, как эти работы были выполнены

4615
0

Экс-директора МУП «Кадуй Теплосеть» подозревают в превышении должностных полномочий

Чтобы не оплачивать задолженность за электричество, он организовал перевод денег со счетов должников муниципального предприятия на счет кредитора МУПа

3662
0

В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

5778
0

Директор школы в Устье незаконно сдавала в аренду столовую фирме своей дочери

Причем расходы по содержанию сданного в аренду помещения нес не арендатор, а администрация района

3057
0

В Вологде на 1,5 млн рублей завысили объемы работ при строительстве дороги к школе на улице Северной

Возбуждено уголовное дело в отношении специалиста градостроительного центра, подписавшего акт о приемке

3879
0

Бывший глава Усть-Кубинского района незаконно получил в собственность земельный участок

Суд признал незаконным постановление районной администрации, которое он для этого выпустил в 2011 году

3328
1

В Устюженском районе сотрудника уголовного розыска, который избил задержанного, отправили под домашний арест

Следователи ищут людей, которые могли бы пострадать от его незаконных действий 

2154
3

Экс-начальник департамента лесного комплекса Вологодской области сказал, что не знает, откуда в его кабинете тепловизор

Его признали виновным в подстрекательстве к растрате и превышении полномочий, но доказать его причастность к приобретению тепловизора на бюджетные деньги и его использованию не по назначению не смогли

7979
1

В Вологде двух бывших полицейских осудили за превышение должностных полномочий

Избивая подозреваемого, они добились от него признания в грабеже, которого тот не совершал

7326
4

В Устюженском районе бывшего инспектора-кинолога будут судить за превышение должностных полномочий

Летом он сломал руку пожилому задержанному

1672
1

В Устюжне полицейский сломал руку задержанному

 На правоохранителя завели уголовное дело

2282
0

В Вологде главврача поликлиники №4 будут судить за причинение 21-миллионого ущерба бюджету

Используя свое должностное положение, обвиняемый три года проводил за счет бюджетных средств исследование анализов, которые сдавали клиенты платной клиники «Авиценна», принадлежащей его жене

7491
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Глава поселка Хохлово Кадуйского района попал под уголовную статью
Дубль финского нападающего принес победу «Северстали» над нижегородским «Торпедо»
На реализацию нацпроекта «Культура» в Вологодской области направят более 700 млн рублей
Проект бюджета области 2022 года сформирован в том числе по инициативам вологжан
Житель Череповца вернул знакомому долг украденным велосипедом
Новый КоАП предусматривает лишение прав за три грубых нарушения ПДД за год
Новый театр для детей и молодежи планируют построить в Череповце
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

918
0
29.10.2021 [БлогоVO]

Жизнь на Каменном мосту

298
0
26.10.2021 [Обзор Прессы]

«И счастливо, и тревожно»

472
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика