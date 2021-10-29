Глава поселка Хохлово Кадуйского района попал под уголовную статью

В Кадуйском районе против главы поселка Хохлово возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий.
Как установила в ходе проверки местная прокуратура, глава муниципального образования заключил с местным жителем договор социального найма, в соответствии с которым ему передали в бессрочное пользование однокомнатную квартиру. При этом заключенный ранее с этим гражданином договор найма служебного помещения не был расторгнут и не изменена правовая категория жилья.
Кроме того, этот местный житель не был признан нуждающимся в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда и на учете в администрации не состоял.
«В последующем по указанию главы работником администрации муниципального образования был подготовлен и подписан сторонами договор на передачу указанной квартиры в порядке приватизации, в результате чего муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 780 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре области.