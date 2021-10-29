Дубль финского нападающего принес победу «Северстали» над нижегородским «Торпедо»

Счёт был открыт в конце первого периода. Йоонас Няттинен отправил шайбу в незащищенный угол ворот соперника после прострела вдоль ворот Роберта Рооба.

В концовке первого периода против защитника «Северстали» Егора Рыкова был применён силовой приём, соперник жестко приложил его об борт. После чего случилась массовая потасовка, зачинщиком которой признали Игоря Гераськина, выписав ему двухминутный штраф.

Реализовать своё численное большинство гости смогли уже после перерыва. 1:1, так завершились сорок минут чистого игрового времени. Победу череповчанам принес Наттинен уже в третьем периоде, с первым броском голкипер гостей справился, но Йоонас был хорош на добивании - 2:1. Эта победа для «Северстали» стала шестой подряд, и до клубного рекорда в КХЛ череповчанам осталось выиграть один матч. Лучшее достижение команда установила в сезоне-2018/19, когда «Северсталь» выиграла семь матчей подряд.