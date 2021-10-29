Дубль финского нападающего принес победу «Северстали» над нижегородским «Торпедо»

29.10.2021 [Спорт]

Счёт был открыт в конце первого периода. Йоонас Няттинен отправил шайбу в незащищенный угол ворот соперника после прострела вдоль ворот Роберта Рооба.

В концовке первого периода против защитника «Северстали» Егора Рыкова был применён силовой приём, соперник жестко приложил его об борт. После чего случилась массовая потасовка, зачинщиком которой признали Игоря Гераськина, выписав ему двухминутный штраф.

Реализовать своё численное большинство гости смогли уже после перерыва. 1:1, так завершились сорок минут чистого игрового времени. Победу череповчанам принес Наттинен уже в третьем периоде, с первым броском голкипер гостей справился, но Йоонас был хорош на добивании - 2:1. Эта победа для «Северстали» стала шестой подряд, и до клубного рекорда в КХЛ череповчанам осталось выиграть один матч. Лучшее достижение команда установила в сезоне-2018/19, когда «Северсталь» выиграла семь матчей подряд.

«Очень важная победа. Говорили ребятам, что будет бойня, война. Так и получилось. Игра была жёсткая. Голевых моментов не так много, но это и подразумевалось. В таких играх много голов не забивается. Важен результат», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.
«Северсталь» занимает 28 очков в 23-х матчах и занимает 6 строчку Западной конференции. В следующем матче, 2 ноября, «сталевары» примут московский «Спартак».

Тэги: хоккей, Северсталь

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