Проект бюджета области 2022 года сформирован в том числе по инициативам вологжан

28.10.2021 [Общество]

Председателю Законодательного собрания области Андрею Луценко проект закона об областном бюджете на 2022 год и два плановых периода передала и.о. начальника департамента финансов области Татьяна Голыгина.

«Проект бюджета разрабатывался в условиях посткризисного восстановления экономики. Он основан на базовом сценарии социально-экономического развития области, в нем учтены все изменения бюджетного и налогового законодательства. Бюджет сохраняет социальную направленность: 61% расходов направляется именно на социальную сферу. 24% пойдут на национальную экономику – это поддержка дорожного хозяйства, сельхозпредприятий, транспорта, лесной отрасли и других сфер. Важно отметить, что в проекте в полном объеме учтены расходы на заработную плату бюджетников с учетом ее повышения с 1 сентября этого года на 10%, а также все социальные обязательства», - отметила Татьяна Голыгина.

В 2022 году доходы бюджета области составят 106,6 млрд рублей, расходы 107,9 млрд рублей. При этом пока учтены не все транферты из федерации, поскольку окончательные суммы станут известны после второго чтения федерального бюджета.

Дефицит прогнозируется на уровне 1,3 млрд рублей, и он будет полностью покрыт остатками средств на начало года. Объем государственного долга в трехлетнем периоде будет снижаться за счет погашения задолженности перед федеральным бюджетом по 835,5 млн рублей ежегодно. В результате, к концу 2024 года он составит 12,3 млрд рублей или 15,3% от объема налоговых и неналоговых доходов.

Проект областного бюджета сформирован на основе 22 государственных программ. Доля программных расходов - 99,3%.

Почти 66 млрд рублей направляются в 2022 году на отрасли социальной сферы. Так, на отрасль образования будет направлено 22,0 млрд рублей, на здравоохранение - 16,3 млрд, на социальную политику- 23,8 млрд рублей, на сферу культуры - 2,0 млрд рублей.

На реализацию государственных программ в сфере сельского хозяйства предусмотрено 3,9 млрд. рублей. Расходы регионального Дорожного фонда сформированы с учетом решений, принятых на Градостроительных советах, и составят в 2022 году 17,1 млрд. рублей.

«В течение октября в Законодательном собрании проходили так называемые «нулевые чтения», в ходе которых депутаты совместно с представителями профильных департаментов правительства области рассмотрели 14 основных государственных программ, расходы по которым составляют 90%, - рассказал Андрей Луценко. - Для нас очень важно, чтобы в проекте закона о бюджете были учтены предложения вологжан, которые они высказывали в рамках проекта «Градсоветы: общее дело», и которые вошли в народную программу «Единой России». Порядка 15 миллиардов рублей в трехлетнем периоде уже заложены на эти цели. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать многие инициативы жителей области».

По словам Андрея Луценко, сейчас работа над бюджетом продолжится в комитетах Законодательного собрания области. Также по проекту будет подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты. По ключевым бюджетным вопросам будут проведены публичные слушания, которые запланированы на 16 ноября.

24 ноября состоится сессия ЗСО, на которой бюджет будет рассмотрен в первом чтении, а в окончательной редакции – 8 декабря.

В этом году проект закона состоит из четырех томов, которые объединяют 22 части или 3718 страниц.

Тэги: ЗСО, бюджет

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