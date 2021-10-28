Житель Череповца вернул знакомому долг украденным велосипедом

28.10.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж велосипедов.

Одна из потерпевших заявила, что транспорт пропал с лестничной площадки её подъезда, и оценила ущерб в 15 тысяч рублей. Подозреваемый сказал, что сразу продал велосипед, а деньги потратил.

«Проверяя подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений, полицейские установили, что мужчина совершил ещё одну кражу велосипеда. В этот раз злоумышленник, получив доступ в подъезд одного из домов по улице Бардина, сорвал навесной замок и проник в подсобное помещение. Похищенный велосипед он отдал своему знакомому в счет долга», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража велосипедов
Фото пресс-службы областного УМВД

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