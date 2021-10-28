Новый КоАП предусматривает лишение прав за три грубых нарушения ПДД за год

Штрафы за нарушения правил дорожного движения в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях повышаться не будут, наказание ужесточат за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

«За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет предусмотрен повышенный размер административного штрафа до 50 000 рублей, а срок лишения прав составит от двух до трех лет», - отметили в Минюсте.

В пресс-службе также сообщили, что проект нового КоАП предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения на срок от одного года до полутора лет.

«В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)», - также отметили в ведомстве.

Новую редакцию КоАП внесут в правительство после согласований с ведомствами. По результатам согласования тексты законопроектов будут подвергнуты финальной доработке и вынесены для одобрения на заседание межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП.