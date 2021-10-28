Новый театр для детей и молодежи планируют построить в Череповце

В Череповце объявлен конкурс на архитектурный облик театра для детей и молодежи.
«Мы планируем построить здание для нового театра. Оно расположится на первой линии будущего Шекснинского проспекта, недалеко от Южного шоссе. Главное требование к зданию - соответствие внешнего вида образу динамично развивающегося района», - рассказал мэр Череповца Вадим Германов.
Прием заявок стартует 1 ноября, итоги будут подведены в начале апреля. В конкурсной комиссии президент Санкт-Петербургского союза архитекторов России Олег Романов, профессор кафедры «Архитектура общественных зданий» Московского архитектурного института Алексей Перекладов. Как пояснил градоначальник, победитель конкурса получит премию.