Жителя Усть-Кубинского района оштрафовали и лишили прав за пьяную езду на вездеходе без номеров

Суд привлёк 46-летнего жителя села Устье к административной ответственности за пьяную езду.

14 июля 2021 года мужчина был остановлен полицейским за то, что в состоянии опьянения управлял вездеходом без номеров.

Привлекаемый не признал вину и пояснил, что в тот день ремонтировал вездеход с другом. При развороте, в транспорте заклинило передачу. Тогда они снова принялись за ремонт, выпив при этом пол-литра водки, и в это время к ним подъехал полицейский.

Задержавший мужчину сотрудник ГИБДД показал, что в тот день ему позвонил начальник, который сообщил, что привлекаемый катается по улице. По внешнему виду мужчины было заметно, что он пьян. От освидетельствования алкотестером задержанный отказался, поэтому его доставили в больницу.

Суд пришёл к выводу о доказанности вины мужчины и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и на полтора года лишил его прав. Он пытался обжаловать решение, но его оставили без изменений.