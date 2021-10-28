Житель Кичменгско-Городецкого района избил сожительницу после ссоры из-за окрошки

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы.

Инцидент произошёл в селе Шонга днём 18 июля 2021 года. Потерпевшая сделала мужчине замечание по поводу того, что тот съел почти всю приготовленную ей окрошку, и вылила остатки ему на голову. За это подсудимый ударил сожительницу кулаком по лицу, отчего она упала, а после несколько раз пнул, сломав плечо.

В суде оба фигуранта давали противоречивые показания. Мужчина утверждал, что пострадавшая упала сама. Та подтвердила его слова, хотя во время предварительного расследования заявляла, что её избил сожитель. Женщина также просила не лишать подсудимого свободы, так как они живут вместе, и он её содержит.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. С него также взыскали 8265 рублей процессуальных издержек в доход бюджета. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.