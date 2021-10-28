Российские власти признали неэффективной кампанию по пропаганде вакцинации

Внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса. Предыдущая признана неэффективной в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. Теперь к разъяснительной работе подключат волонтеров и экспертов. Об этом в четверг, 28 октября, пишет «Коммерсант».

По информации издания, сейчас в администрации регулярно проходят брифинги и совещания по этой теме, а поручение вплотную заняться этой темой поступило от первого замглавы АП Сергея Кириенко.

Ранее пропагандой прививок в основном занималась АНО «Национальные приоритеты», но федеральные власти пришли к выводу о недостаточной эффективности информационной работы по этому вопросу.

16 октября вице-спикер Госдумы Петр Толстой даже заявил, что государство проиграло информационную кампанию против коронавируса. Это признал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным портала «Стопкоронавирус», по состоянию на 22 октября полную вакцинацию прошли 49,1 млн россиян, а первым компонентом привиты 53,5 млн.

Общий коллективный иммунитет в России составляет 45,7%. В Вологодской области этот показатель еще ниже – 41,9%.