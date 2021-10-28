В Череповце хозяин ресторана устроил скандал, когда полицейские изымали у него незаконно реализуемый алкоголь

28.10.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские в ходе рейда изъяли из ресторана на проспекте Победы 90 бутылок незаконно реализуемого алкоголя.

Выяснилось, что 40-летний владелец заведения в розницу покупал спиртное в магазинах города, а после продавал в ресторане без соответствующих сопроводительных документов и по завышенной цене.

«В момент составления административных материалов хозяин заведения понял, что алкогольная продукция будет изъята. Он воспрепятствовал законным действиям сотрудников ОВД и разбил несколько бутылок со спиртным, в связи с чем был задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщает пресс-служба городского УМВД

За неповиновение законному распоряжению полицейского и незаконную торговлю спиртным на задержанного составили административные протоколы. За оба правонарушения ему грозят штрафы.

Тэги: скандал, рестораны, алкоголь
фото пресс-службы УМВД по Череповцу

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