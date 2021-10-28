Вологодская прокуратура выявила факты несоблюдения прав граждан в следственном изоляторе

Областная прокуратура провела комплексную проверку в ФКУ СИЗО-2 УФСИН - следственном изоляторе Вологды. Помимо прокурорских работников, к проверке были привлечены представители регионального МЧС, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росздравнадзора, МЧС ФСИН, а также Госинспекции труда.

«В рамках проверки отдельное внимание уделено вопросам соблюдения прав и условий содержания несовершеннолетних и женщин, заключенных под стражу, посещены камеры для их содержания, опрошены подозреваемые и обвиняемые», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В целом проверка установила, что администрацией учреждения принимаются меры к обеспечению прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

«Вместе с тем проверкой выявлены факты несоблюдения прав, свобод и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, в том числе на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, нарушения режимных требований, нарушения уголовно-исполнительного законодательства, законодательства об охране здравоохранения, санитарной и противопожарной безопасности», - добавили в ведомстве.

Для устранения нарушений и.о. начальнику регионального управления ФСИН внесено представление, которое в данный момент находится на рассмотрении.