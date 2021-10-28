Дома жителей Шексны топит из-за бобровой плотины

Дома жителей Шексны в районе Барбача уже не первый год топит из-за бобровой плотины. По словам жителей, это происходит потому что не проводится расчистка русла дренажной системы поселка. Там и поселись животные.

«Жители неоднократно обращались в администрацию поселка и другие инстанции. В ответ им сказали что нужно время, составления ряд документов, проект и.т.д», — пишет местный житель Видади Касымов.

Именно к нему за помощью обратились местные жители, не надеясь на чиновников. Видади в поселке знают, как ответственного и активного человека.

Мужчина написал, что рядом с Барабачем проходит дренажная система «Филин ручей». Там постоянно строят свои плотины бобры, что затрудняет работу системы. В итоге все берега и домовладения рядом топит.

Видади Касымов обратился к властям через социальные сети и предложил до заморозков разобрать эти плотины и расчистить русло ручья, чтобы избежать повторных подтоплений.

Администрация городского поселения ответила, что им проблема известна.

«Было направлено письмо в охотхозяйство с просьбой отловить бобров и разобрать плотину. Силами Водоканала часть плотины была разобрана и частично вода спущена. Так как технике нет возможности подойти к месту, работы ведутся вручную», — написали чиновники.

Однако, жители не стали дожидаться, когда администрация закончит все свои переписки с другими ведомствами и собрали несколько человек для расчистки ручья.

23 октября Видади Касымов вместе с другими жителями Шексны добрались до бобровой плотины и разобрали ее своими руками.

«Необходимо всего лишь желание помочь людям, желание творить и быть максимально полезным для общества. По этой причине сегодня мы дружной командой вышли на „субботник“ и сделали небольшое, но очень важное дело для комфортных условий жизни людей в посёлке. В этой акции участвовали даже дети. А местная администрации хотела некими силами решить это проблему, так как с их слов технике не подъехать к месту», написал Видади Касымов после субботника.

Он также сказал, что нельзя в таких случаях ждать у моря погоды. И в данном случае нужна была не техника, а сила дружбы и сплоченности. Видади поблагодарил всех участников акции по спасению Барбача от бобров, отметив пожарную охрану поселка Шексна за предоставленные инструменты.