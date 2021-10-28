Региональные власти Вологодской области ищут волонтеров для помощи медикам

28.10.2021 [Общество]

В Вологодской области на данный момент задействованы уже порядка 250 волонтеров. Порядка 120 из них - представители всероссийской организации «Волонтеры-медики», которые работают в учреждениях здравоохранения. Еще 130 добровольцев оказывают адресную помощь вологжанам старше 65 лет - помогают в доставке льготных и рецептурных лекарств, продуктов, бесплатных лекарств для больных COVID-19. Востребована также поддержка автоволонтеров.

В медицинских учреждениях волонтеры измеряют на входе температуру, помогают отвечать на звонки в колл-центрах, оказывают поддержку в пунктах вакцинации, трудятся в регистратурах, разгружая медицинский персонал для работы с пациентами.

«В связи с увеличением нагрузки на медперсонал в медучреждениях во время пандемии коронавирусной инфекции руководство поликлиник обратились в департамент здравоохранения области с просьбой возобновить дежурство волонтеров, - рассказал и.о. начальника департамента Максим Трусов. – На данный момент на наш призыв откликнулись добровольцы всероссийской организации «Волонтеры-медики». Это студенты наших медколледжей».

Сообщается, что стать волонтером может любой человек в возрасте от 18 лет с активной гражданской позицией. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо обратиться в областной ресурсный центр добровольчества «Провода» по телефону 8 (8172) 23-93-73, а также зарегистрироваться на сайте Dobro.ru

Тэги: волонтеры, помощь

ТОП НЕДЕЛИ

Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря
Ланская журналистам в зале суда: «Еще неизвестно, кто ее убил»
Следственный комитет рассказал, от чего погибла девятилетняя Соня Жаворонкова
Вологодский губернатор подтвердил режим самоизоляции для непривитых вологжан 60+
В Вологде перевозчик, обслуживающий шесть автобусных маршрутов, прекратил свою работу
Мать погибшей Сони Жаворонковой встретилась с журналистами и рассказала о том, как пропала дочь

Похожие новости

Пластик всех видов можно сдать на акциях по сбору вторсырья в Вологде и Молочном

Акции пройдут 16, 23 и 30 октября в Вологде и 17 октября в посёлке Молочное

758
0

Старинный рассолопровод нашли археологи в деревне Варницы в Вологодской области

На раскопках требуется помощь волонтёров

1918
0

Усадьба Спасское-Куркино приглашает волонтёров на субботник 26 сентября

В планах: расчистить первый этаж барского дома для подготовки к реставрации, а также благоустройство территории

1444
0

Под Вологдой нашли тело погибшего грибника

Пропавшего 64-летнего Федора Опахина искали с 17 сентября

2393
0

Пропавший череповецкий школьник прятался в шкафу у друга

В Череповце нашли второклассника Андрей Фомичева

3123
0

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

Волонтёры экологического движения «ЭкоБессрочка Вологда» столкнулись с проблемой – сдать в утиль старые автомобильные покрышки в Вологде можно только платно, поэтому многие горожане просто выбрасывают этот мусор на обочины и за гаражи

6249
0

Волонтёров приглашают принять участие в реставрации Дома Немирова в Вологде 29 августа

Это будет практическое занятие в рамках проекта «Школа архитектурного наследия»

729
0

Волонтёры начали покраску Дома Волкова в Вологде

Присоединиться к работам могут все желающие

586
0

Школа городского эколога откроется в Вологде в этом году

Это будет серия бесплатных лекций о том, что конкретно может сделать каждый из нас, чтобы планета стала чище

925
0

Бесплатный кружок по математике и программированию для одарённых детей организуют волонтёры в Вологде

Проект рассчитан на школьников из многодетных и малообеспеченных семей

1866
0

Усадьба Зубовых в Погорелово приглашает волонтёров на очистку прудов

Всем участникам будут начислены волонтёрские часы

712
0

Объявлен сбор волонтеров для ремонта Георгиевского храма в Кичменгско-Городецком районе

С 24 июня в Косково начнутся работы по укреплению фундамента храма 

2575
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Областная прокуратура выявила факты несоблюдения прав граждан в следственном изоляторе
Дома жителей Шексны топит из-за бобровой плотины
Людмила Васильева из Белозерска стала героиней российского издания журнала Tatler
Региональные власти Вологодской области ищут волонтеров для помощи медикам
Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в Вологде 4 ноября
В Череповце три человека пострадали из-за выброса аммиака на химзаводе
В Череповце кинолог с овчаркой Юрмалой нашел потерявшегося мальчика
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4814
0
27.10.2021 [БлогоVO]

ПАТП №1 возобновило работу с Яндекс.Карты

336
0
26.10.2021 [Обзор Прессы]

«И счастливо, и тревожно»

371
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика