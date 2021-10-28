Региональные власти Вологодской области ищут волонтеров для помощи медикам

В Вологодской области на данный момент задействованы уже порядка 250 волонтеров. Порядка 120 из них - представители всероссийской организации «Волонтеры-медики», которые работают в учреждениях здравоохранения. Еще 130 добровольцев оказывают адресную помощь вологжанам старше 65 лет - помогают в доставке льготных и рецептурных лекарств, продуктов, бесплатных лекарств для больных COVID-19. Востребована также поддержка автоволонтеров.

В медицинских учреждениях волонтеры измеряют на входе температуру, помогают отвечать на звонки в колл-центрах, оказывают поддержку в пунктах вакцинации, трудятся в регистратурах, разгружая медицинский персонал для работы с пациентами.

«В связи с увеличением нагрузки на медперсонал в медучреждениях во время пандемии коронавирусной инфекции руководство поликлиник обратились в департамент здравоохранения области с просьбой возобновить дежурство волонтеров, - рассказал и.о. начальника департамента Максим Трусов. – На данный момент на наш призыв откликнулись добровольцы всероссийской организации «Волонтеры-медики». Это студенты наших медколледжей».

Сообщается, что стать волонтером может любой человек в возрасте от 18 лет с активной гражданской позицией. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо обратиться в областной ресурсный центр добровольчества «Провода» по телефону 8 (8172) 23-93-73, а также зарегистрироваться на сайте Dobro.ru